Фітофтора дуже швидко розмножується й може вразити помідори буквально за ніч. Вона особливо активна, коли надворі холодно та йдуть дощі. 24 Канал розкаже, чим і коли обробляти помідори від фітофтори.

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Як і коли захищати помідори від фітофтори

До профілактики від фітофтори на помідорах має входити й обробка. Цим потрібно займатись через 7-10 днів після пересадки. Важливо, що це треба зробити до цвітіння рослин та формування зав'язків. Якщо дотриматись цього правила, то грибок не повинен поширитись на помідори. Але якщо він таки з'явився, то треба обробляти овочі народними засобами.

Мідний купорос. Розчиніть 1 чайну ложку речовини в 1 літрі води та ретельно розпиліть на рослини. Повторюйте цю процедуру через 7-10 днів. Дотримуйтесь рекомендацій щодо дозування.



Мідний купорос / Фото Prom

Попіл – ефективний метод у боротьбі з фітофторою. 1 столову ложку деревної золи додайте до 1 літру води. Залиште на день для осідання золи та використовуйте отриманий розчин для обприскування помідорів. Повторюйте процедуру 1 раз на тиждень.



Попіл / Фото Вікіпедія

Знадобиться у цій справі й часниковий настій. Розчавіть 100 грамів дрібно нарізаного часнику в 1 літрі води та залиште настоятися протягом 24 годин. Розпиліть настій на рослини, не потрапляючи на плоди. Наступний раз можете обробляти через 7-10 днів.



Зубчики часнику / Фото Agronews

Якщо фітофтора тільки-но з'явилась на помідорах, спробуймо позбавитись її розчином йоду. Беремо 10 мл 5% йоду та додаємо його до 10 літрів води. Обробляємо розчином помідори кожні 3 дні.



Йод / Фото Naurok

Також можуть бути помічними проти фітофтори дріжджі. Беремо 100 грамів продукту та розводимо його в 10 літрах води. Такою сумішшю варто обприскувати помідори, як тільки побачили перші ознаки грибка.



Дріжджі / Фото Fenix-agro