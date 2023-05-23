Вирощування перцю поруч із правильними овочами дасть багато переваг у вигляді багатого урожаю. Тоді як деякі рослини можуть суттєво йому нашкодити. 24 Канал розкаже, чи можна садити перець біля помідорів.

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Чи можна садити перець біля помідорів

Так, ви можете садити перець біля помідорів. Вони належать до однієї родини пасльонових та їх часто вирощують один з одним на городі. Ці рослини мають схожі вимоги до ґрунту, вологи та освітлення, тому вони можуть співіснувати разом.

Однак, при виборі місця для посадки перцю та помідорів слід враховувати такі фактори.

Розміщення. Розташуйте рослини таким чином, щоб перець не затіняв помідори або навпаки. Обидві рослини потребують багато світла, тому краще вибирати місце з відкритим доступом до сонця.



Посадка рослин / Фото oGorodniki

Відстань . Залишайте достатньо простору між рослинами, щоб вони могли розростатися й розвиватися. Рекомендована відстань між ними становить десь 60-90 сантиметрів.

. Залишайте достатньо простору між рослинами, щоб вони могли розростатися й розвиватися. Рекомендована відстань між ними становить десь 60-90 сантиметрів. Земля . Цим овочам потрібен родючий ґрунт з доброю дренажною системою. Перед посадкою можна внести компост або органічні добрива для покращення родючості землі.

. Цим овочам потрібен родючий ґрунт з доброю дренажною системою. Перед посадкою можна внести компост або органічні добрива для покращення родючості землі. Обробка. Під час обробки городу треба бути обережним, щоб не пошкодити корені рослин. Йдеться про полив або розпушування ґрунту.

Загалом, якщо врахувати ці фактори та створити правильні умови, то перець й помідори можуть успішно рости поруч та покращувати циркуляцію повітря одне одному.