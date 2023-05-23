Выращивание перца рядом с правильными овощами даст много преимуществ в виде обильного урожая. В то время как некоторые растения могут существенно ему навредить. 24 Канал расскажет, можно ли сажать перец у помидоров.

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Можно ли сажать перец у помидоров

Да, вы можете сажать перец у помидоров. Они принадлежат к одной семье пасленовых и часто выращивают друг с другом на огороде. Эти растения имеют схожие требования к почве, влаге и освещению, поэтому они могут сосуществовать вместе.

Однако при выборе места для посадки перца и помидоров следует учитывать следующие факторы.

Размещение. Расположите растения таким образом, чтобы перец не затенял помидоры или наоборот. Оба растения нуждаются в много света, поэтому лучше выбирать место с открытым доступом к солнцу.



Посадка растений / Фото oGorodniki

Расстояние . Оставляйте достаточно места между растениями, чтобы они могли разрастаться и развиваться. Рекомендуемое расстояние между ними составляет около 60-90 сантиметров.

. Оставляйте достаточно места между растениями, чтобы они могли разрастаться и развиваться. Рекомендуемое расстояние между ними составляет около 60-90 сантиметров. Земля . Этим овощам нужна плодородная почва с хорошей дренажной системой. Перед посадкой можно внести компост или органические удобрения для улучшения плодородия.

. Этим овощам нужна плодородная почва с хорошей дренажной системой. Перед посадкой можно внести компост или органические удобрения для улучшения плодородия. Обработка. Во время обработки огорода следует быть осторожным, чтобы не повредить корни растений. Речь идет о поливе или рыхлении почвы.

В общем, если учесть эти факторы и создать правильные условия, перец и помидоры могут успешно расти рядом и улучшать циркуляцию воздуха друг другу.