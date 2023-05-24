Павутинні кліщі – дрібні шкідники, які вмощуються на листі рослини та висмоктують сік. Вони також залишають павутинку на листі та стеблі. Вони пошкоджують листя, від чого воно жовтіє й опадає. 24 Канал розповість, як боротися з павутинним кліщем на малині.

Дивіться також Як боротися з комарами та іншими комахами: 5 ефективних засобів, які їх відлякають

Як знищити павутинного кліща на малині

Ось декілька рекомендацій щодо боротьби з павутинним кліщем на малині.

Регулярно перевіряйте малинові кущі на ознаки павутинних кліщів. Зверніть увагу на малинові листки , на яких можуть бути помітні нитки павутинки, жовте чи бурувате забарвлення, а також плями.

Потужний струмінь води може бути ефективним засобом видалення павутинних кліщів з рослин. Ретельно промийте листя малини, спрямовуючи потік води на нижню та верхню сторони листків.

Для боротьби з павутинними кліщами можна використовувати мийні засоби, такі як господарське мило або сода. Розчиніть кілька крапель мила або чайну ложку соди у воді й ретельно обробіть рослини цим розчином. Потім промийте чистою водою.



Господарське мило / Фото Епіцентр

Використовуйте природних ворогів . Деякі корисні комахи, такі як хижі клопи, сонечка та павуки, можуть полювати на павутинних кліщів. Створіть умови для цих корисних комах у саду, забезпечуючи їм умови для життя, наприклад, посадкою квітів, які приваблюють їх.

Підійде й розчин з кульбаби. Для його приготування треба взяти 200-400 грамів подрібненого кореня або 500 грамів листя кульбаби. Заливаємо все відром теплої води та настоюємо 2-3 години, проціджуємо та можна використовувати.



Кульбаба / Фото Високий замок