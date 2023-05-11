Миші часто стають небажаними гостями на наших городах. І позбавитись їх може бути справжнім викликом. Що посадити на городі, щоб не було мишей – підкаже 24 Канал.

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Що посадити на городі, щоб не було мишей

Існує кілька рослин, які можна посадити на городі, щоб зменшити ризик появи мишей. Ось декілька таких рослин:

М'ята. Вона має сильний запах, який не подобається мишам. Її можна посадити поруч з овочами та фруктами, щоб захистити їх від мишей.

М'ята / Фото Аграрії разом

Катран. Миші не люблять гострий запах цієї рослини. Його можна посадити на межі городу або навколо гарбузів, які приваблюють мишей.



Катран / Фото Pinterest

Бузина має такий самий ефект, які дві попередні рослини. Якщо посадите цю рослину, то миші будуть оминати ваш город.



Бузина / Фото Гастроном

Часник. Його різкий запах страшно відлякує мишей. Щоб ризик появи мишей був меншим, його можна посадити поруч з овочами та фруктами.



Часник / Фото Florictics.info

Розмарин. Миші ненавидять його гострий запах. Найкраще садити розмарин біля злакових рослин.



Розмарин / Фото Florictics.info

Барвінок також дуже лякає мишей. Щоб мишей не було, його краще посадити на межі городу або біля овочів та фруктів.



Барвінок / Фото Asterias

Реп'ях має огидний запах для мишей. Тому його посадка буде вдалим рішенням у боротьбі з гризунами.



Реп'ях / Фото Фермер

Звичайно, є інші методи захисту городу від мишей, наприклад, встановлення мишоловок або застосування ефірних олій. Також можна використовувати захисні матеріали. наприклад, спеціальні чохли для рослин, які допоможуть захистити їх від мишей та інших шкідників.