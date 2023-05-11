Мыши часто становятся нежелательными гостями в наших огородах. И избавиться от них может быть настоящим вызовом. Что посадить на огороде, чтобы не было мышей – подскажет 24 Канал.

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Что посадить на огороде, чтобы не было мышей

Существует несколько растений, которые можно посадить в огороде, чтобы уменьшить риск появления мышей. Вот несколько таких растений:

Мята. Она обладает сильным запахом, который не нравится мышам. Ее можно усадить рядом с овощами и фруктами, чтобы защитить их от мышей.

Мята / Фото Аграрии вместе

Катран. Мыши не любят острый запах этого растения. Его можно посадить на грани огорода или вокруг тыкв, привлекающих мышей.



Катран / Фото Pinterest

Бузина имеет такой же эффект, как два предыдущих растения. Если посадите это растение, то мыши будут обходить ваш огород.



Бузина / Фото Гастроном

Чеснок. Его резкий запах страшно отпугивает мышей. Чтобы риск появления мышей был меньше, его можно усадить рядом с овощами и фруктами.



Чеснок / Фото Florictics.info

Розмарин. Мыши ненавидят его острый запах. Лучше сажать розмарин возле злаковых растений.



Розмарин / Фото Florictics.info

Барвинок также очень пугает мышей. Чтобы мышей не было, его лучше посадить на границе огорода или у овощей и фруктов.



Барвинок / Фото Asterias

Репейник имеет отвратительный запах для мышей. Поэтому его посадка будет удачным решением по борьбе с грызунами.



Репейник / Фото Фермер

Конечно, есть другие методы защиты огорода от мышей, например установка мышеловок или применение эфирных масел. Можно также использовать защитные материалы. Например, специальные чехлы для растений, которые помогут оградить их от мышей и других вредителей.