Чорнення помідорів відбувається з різних причин. Це хвороби, шкідники, надмірний полив , неправильна земля. У такій ситуації тяжко врятувати врожай, але можна спробувати. Як боротися з почорнінням помідорів розповість 24 Канал .
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Що робити, коли помідори почорніли
Обрізати хворі чи пошкоджені плоди. Якщо плоди вже почорніли, їх неможливо врятувати.
Інші плоди треба обробити часниковим настоєм , тому що він має антибактеріальні та протигрибкові властивості, які будуть знищувати патогенні організми. Роздавіть кілька зубчиків часнику та залийте їх гарячою водою у пропорції 4-5 зубчиків часнику на 1 літр гарячої води. Залишіть настоятись, а потім поливайте помідори, попередньо процідивши.
Четвертий розчин / Фото Gazeta1.com
Обробка помідорів кальцій хлоридом допоможе запобігти почорнінню плодів та підвищить рівень кальцію в рослинах. Розчиніть 1-2 столові ложки кальцій хлориду в 4-5 літрах води. Обприскуйте помідори з розпилювача, але в міру. Обробку можна повторювати кожні 2-3 тижні.
Кальцій хлорид / Фото Вікіпедія
Бордосская жидкость является препаратом, содержащим сульфат меди и известь, поэтому помидоры будут защищены от болезней и вредителей. Можно опрыскивать овощи 1%-ным раствором бордоской жидкости. Часто это делают после дождей, чтобы предупредить разные заболевания.
Бордосская жидкость / Фото Florisctics.info
Кислое молоко помогает бороться с болезнями и укрепляет растения. Оно содержит полезные бактерии и другие компоненты, способствующие здоровью овощей. Смешайте простоквашу с водой в соотношении 1:1. Перелейте готовый раствор в распылитель и обрабатывайте помидоры каждые 1-2 недели, в зависимости от потребности.
Кислое молоко / Фото Есть
Соляний розчин має дезінфікуючі та відлякуючі властивості. Зазвичай використовують концентрацію 1-2 столові ложки солі на 1 літр води. Важливо не перевищувати дозу, тому що багато пошкоджує рослини.
Соляний розчин / Фото УП.