Вода жизненно необходима для огурцов для нормального роста, развития и плодоношения Но здесь есть определенные риски заражения овощами грибком. Так что 24 Канал расскажет, как правильно поливать огурцы.
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Как поливать огурцы на огороде
Огурцы нуждаются в достаточном количестве влаги для здорового роста. Вот несколько советов по поливу огурцов:
- Огурцы нуждаются регулярного полива, особенно в период активного роста и плодоношения. Рекомендуется поливать огурцы 1 раз в день, особенно летом, когда температура высока. Храните почву равномерно влажной, избегайте пересушивания или заболачивания.
- Вода в корне. Направляйте поток воды напрямую в корневую зону огурцов. Не поливайте листья или стебли, поскольку это может развивать болезни.
- Идеальное время для полива огурцов – утро или ранние часы дня. Полив в это время поможет предотвратить испарение влаги и позволит растениям высыхать до вечера, уменьшая риск грибковых заболеваний.
Полив огурцов / Фото Аптека садовода
- Следите по состоянию огурцов. Если листья становятся увядшими или растение выглядит бессильным, это может быть признаком нехватки влаги. В таком случае почаще поливайте овощи.
- Шлангом лучше не поливать огурцы потому что большая струя воды размывает землю и может повредить корни растений.
- Преимущественно до цветения растения поливают 2 раза в неделю. Небольшой дождь не учитываем. Когда огурцы активно растут, их нужно поливать 1 раз в 5 дней в количестве 4-5 литров на квадратный метр.