Вода жизненно необходима для огурцов для нормального роста, развития и плодоношения Но здесь есть определенные риски заражения овощами грибком. Так что 24 Канал расскажет, как правильно поливать огурцы.

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Как поливать огурцы на огороде

Огурцы нуждаются в достаточном количестве влаги для здорового роста. Вот несколько советов по поливу огурцов:

Огурцы нуждаются регулярного полива , особенно в период активного роста и плодоношения. Рекомендуется поливать огурцы 1 раз в день, особенно летом, когда температура высока. Храните почву равномерно влажной, избегайте пересушивания или заболачивания.

, особенно в период активного роста и плодоношения. Рекомендуется поливать огурцы 1 раз в день, особенно летом, когда температура высока. Храните почву равномерно влажной, избегайте пересушивания или заболачивания. Вода в корне. Направляйте поток воды напрямую в корневую зону огурцов. Не поливайте листья или стебли, поскольку это может развивать болезни.

огурцов. Не поливайте листья или стебли, поскольку это может развивать болезни. Идеальное время для полива огурцов – утро или ранние часы дня. Полив в это время поможет предотвратить испарение влаги и позволит растениям высыхать до вечера, уменьшая риск грибковых заболеваний.



Полив огурцов / Фото Аптека садовода