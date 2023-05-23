Желтые листья смородины могут быть спровоцированы разными причинами. Вопрос о том, как остановить этот неприятный процесс. 24 Канал подскажет, почему желтеют листья на смородине.
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Почему желтеют листья на смородине
- Недостаточность воды. Если растение не получает достаточное количество влаги, листья могут начать желтеть и увядать. Убедитесь, что смородина получает регулярный полив, особенно в периоды жары или сухости.
- Избыток влаги. Слишком частое или чрезмерное полив также приводит к желтению листьев на смородине. Убедитесь, что почва хорошо дренируется и не заболачивается.
Полив смородины / Фото
- Нехватка питания. Дефицит питательных веществ, таких как азот, железо или магний, вызывает желтение. Следует вносить удобрения, которые смородина хорошо потребляет.
Удобрения смородины / Фото
- Болезни или вредители. Некоторые болезни, бактериальные инфекции, а еще клещи являются причиной того, что листья на смородине начинают желтеть. Внимательно осмотрите растение, чтобы выявить какие-либо признаки заражения и пролечить его.
- Старость листьев. Нормальный процесс старения сопровождается желтением и опаданием листьев на смородине. То есть, если вы видите несколько сухих листочков на смородине, это естественный процесс.
Желтые листья смородины / Фото Barra