Желтые листья смородины могут быть спровоцированы разными причинами. Вопрос о том, как остановить этот неприятный процесс. 24 Канал подскажет, почему желтеют листья на смородине.

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Почему желтеют листья на смородине

Недостаточность воды . Если растение не получает достаточное количество влаги, листья могут начать желтеть и увядать. Убедитесь, что смородина получает регулярный полив, особенно в периоды жары или сухости.

. Если растение не получает достаточное количество влаги, листья могут начать желтеть и увядать. Убедитесь, что смородина получает регулярный полив, особенно в периоды жары или сухости. Избыток влаги. Слишком частое или чрезмерное полив также приводит к желтению листьев на смородине. Убедитесь, что почва хорошо дренируется и не заболачивается.



Полив смородины / Фото

Нехватка питания. Дефицит питательных веществ, таких как азот, железо или магний, вызывает желтение. Следует вносить удобрения, которые смородина хорошо потребляет.



Удобрения смородины / Фото

Болезни или вредители . Некоторые болезни, бактериальные инфекции, а еще клещи являются причиной того, что листья на смородине начинают желтеть. Внимательно осмотрите растение, чтобы выявить какие-либо признаки заражения и пролечить его.

. Некоторые болезни, бактериальные инфекции, а еще клещи являются причиной того, что листья на смородине начинают желтеть. Внимательно осмотрите растение, чтобы выявить какие-либо признаки заражения и пролечить его. Старость листьев. Нормальный процесс старения сопровождается желтением и опаданием листьев на смородине. То есть, если вы видите несколько сухих листочков на смородине, это естественный процесс.



Желтые листья смородины / Фото Barra