Для доброго урожаю грають роль якісне насіння, добре дренована земля, правильна посадка, регулярний полив та внесення добрив. 24 Канал розповість, чим варто обробити картоплю після того, як вона зійшла.

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Чим обробити картоплю після сходів

Коли картопля вже зійшла, можна обробити її деякими засобами, щоб захистити від шкідників та забезпечити хороший ріст.

Для цього підійде сечовина. Потрібно розвести 50-70 грамів речовини в одному літрі води. Обприскуємо листя та стебла, дотримуючись норми. Такий засіб можна використовувати кожні 2-3 тижні.



Сечовина / Фото Пан Фермер

Аміачна селітра може підживити картоплю азотом та покращити її ріст. Але дотримуємось правильного дозування. Речовину треба розвести у пропорції 100 грамів на 10 літрів води. Рівномірно розпилюйте селітру на рослини листя картоплі, але не перестарайтесь. Під час обробки аміачною селітрою використовуйте захисні засоби, такі як рукавиці, окуляри та маску, щоб уникнути контакту з розчином.



Аміачна селітра / Фото Українська агропромислова група

Курячий послід містить велику кількість органічних речовин та мінералів, які корисні для росту картоплі. Для приготування розчину треба розвести 1 частину курячого посліду у 10-20 частинах води. Застосуйте розчин на вологому ґрунті або після дощу, щоб поліпшити його поглинання рослинами. Будьте обережні з дозуванням, бо послід може забруднювати землю.



Курячий послід / Фото Світ рослин

Обробка картоплі розчином трав захистить картоплю від хвороб та шкідників. Оберіть трави, які мають протигрибкові властивості: ромашка, полин, м'ята, розмарин або лаванда. Важливо використовувати органічні трави, які не були оброблені хімікатами.



Полин / Фото Домашнє господарство

Зберіть свіжі або сухі трави й залийте їх кип'ятком. Нехай настоюються протягом 30 хвилин, щоб увібрались корисні речовини. Потім процідіть розчин й можете використовувати.