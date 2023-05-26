Ні для кого не секрет, що великий урожай включає багато різних чинників. Один із них – це правильне сусідство. Що можна садити біля огірків, щоб вони добре росли – підкаже 24 Канал.

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Що можна садити біля огірків

Посадка огірків біля зелені, такої як базилік, кріп, петрушка або салат, може підвищити врожай огірків та покращити їх смак. Щобільше, деякі види зелені можуть відлякувати шкідливих комах, які атакують огірки.



Петрушка / Фото Ukr.media

Квасоля – чудовий компаньйон для огірків, оскільки квасоля створює тінь та допомагає утримувати ґрунт вологим. Також квасоля може фіксувати азот, що покращує родючість землі.



Квасоля / Фото Зелена садиба

Горох – хороший варіант, щоб поєднати з огірками. Зазвичай його садять по периметру та всередині грядки огірків. Глибоке коріння бобових може збагачувати ґрунт азотом, що однозначно корисно для огірків.



Горох / Фото Рослиновід

Завдяки саджанню цибулі біля огірків, вони не хворіють на борошнисту росу. Або мають легший перебіг хвороби.



Цибуля / Фото ТСН

Якщо посадити чорнобривці поруч з огірками, вони будуть відганяти нематод – специфічних черв'яків, які живуть на коренях огірків.



Чорнобривці / Фото Сігорози.City

Гірчиця, живокіст, настурція, пижма відганяють тлю, яка висмоктує соки з огіркового листя.



Гірчиця / Фото Аграрії разом

Перець – висока рослина, яка створює тінь для нижчих огірків. Також огірки та перець мають різні системи коренів, що дозволяє їм займати різні шари ґрунту та не конкурувати один з одним за ресурси.



Перець / Фото Зелена садиба