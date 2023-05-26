Ни для кого не секрет, что большой урожай включает много разных факторов. Один из них – это правильное соседство. Что можно сажать у огурцов чтобы они хорошо росли – подскажет 24 Канал.

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Что можно сажать у огурцов

Посадка огурцов возле зеленые, такой как базилик, укроп, петрушка или салат может повысить урожай огурцов и улучшить их вкус. Более того, некоторые виды зелени могут отпугивать вредных насекомых, которые атакуют огурцы.



Петрушка / Фото Ukr.media

Фасоль – отличный компаньон для огурцов, поскольку фасоль создает тень и помогает удерживать почву влажной. Также фасоль может фиксировать азот, улучшающий плодородие земли.



Фасоль / Фото Зеленая усадьба

Горох – хороший вариант, чтобы соединить с огурцами. Обычно его сажают по периметру и внутри грядки огурцов. Глубокие корни бобовых могут обогащать почву азотом, что однозначно полезно для огурцов.



Горох / Фото Растениевод

Благодаря садке лука у огурцов, они не болеют мучнистой росой. Или имеют более легкое течение болезни.



Лук / Фото ТСН

Если посадить бархатцы рядом с огурцами, они будут отгонять нематод – специфических червей, живущих на корнях огурцов.



Бархатцы / Фото Сигорозы.City

Горчица, окопник, настурция, пижма отгоняют тлю, высасывающую соки из огуречных листьев.



Горчица / Фото Аграрии вместе

Перец – высокое растение, создающее тень для низших огурцов. Также огурцы и перец имеют разные системы корней, что позволяет им занимать разные слои почвы и не конкурировать друг с другом за ресурсы.



Перец / Фото Зеленая усадьба