У каждого огородника есть свои секреты выращивания овощей, в том числе и огурцов. Улучшают прорастание семян влагу и тепло. 24 Канал подскажет Через несколько дней после посева на огороде сходят огурцы.
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Когда прорастают огурцы
Время от посева огурцов до первой лестницы занимает где-то 4 дня. Однако этот термин зависит от влаги земли и погодных условий. Когда высаживают семена между рядами, оставляют между ними дистанцию в 50 сантиметров. Когда внесли зерна в грунт, нужно полить водой и ждать, пока появится лестница. Огурцы сходят через 4-5 дней, впрочем, если на улице холодно, то этот процесс может оттянуться к неделе.
Появление всходов огурцов / Фото Наша хата
Чтобы способствовать более быстрому прорастанию семян огурцов, вы можете выполнить несколько шагов.
- Замочите семена огурцов в простую воду на 12–24 часа перед посевом. Это поможет увлажнить кожуру семян и ускорить процесс прорастания.
Замачивание семян огурцов / Фото
- Обеспечьте тепло. Оптимальной температурой, чтобы семена проросли, должно быть +25-30. Можно использовать теплицу или подкладку для создания благоприятных условий для прорастания.
- Обеспечьте хорошее освещение для прорастания семян огурцов. Для посадки выберите достаточно солнечный участок.
- Используйте качественный, хорошо дренированная почва с достаточным количеством питательных веществ. Добавьте компост или удобрения, если земля не является плодородной.
- Посадите семена на достаточную глубину. Обычно она составляет около 1-2 сантиметров. Слишком глубокая или поверхностная посадка может замедлить прорастание.
- Храните постоянную влажность почвы, но избегайте замачивания, потому что это может привести к гнили. Так что поливайте умеренно и регулярно.