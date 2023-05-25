У кожного городника є свої секрети вирощування овочів, зокрема, й огірків. Покращують проростання насіння волога й тепло. 24 Канал підкаже, через скільки днів після посіву на городі сходять огірки.

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Коли проростають огірки

Час від посіву огірків до перших сходів займає десь 4 дні. Однак цей термін залежить від вологи землі та погодних умов. Коли висаджують насінини між рядами, то залишають між ними дистанцію в 50 сантиметрів. Коли внесли зернини в ґрунт, треба полити водою та чекати, поки з'являться сходи. Огірки сходять через 4-5 днів, втім, якщо надворі холодно, то цей процес може відтягнутися до тижня.



Поява сходів огірків / Фото Наша хата

Щоб сприяти швидшому проростанню насіння огірків, ви можете виконати кілька кроків.

Замочіть насіння огірків в просту воду на 12-24 години перед посівом. Це допоможе зволожити шкірку насіння та прискорити процес проростання.



Замочування насіння огірків / Фото Мій світ