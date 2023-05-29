На кабачки не впливає так сильно погода, як на інші овочі. Але все-таки краще сіяти їх, коли вже спостерігається стабільно висока температура. 24 Канал підкаже, коли сходять кабачки після посіву.

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Коли сходять кабачки

Зазвичай кабачки сходять протягом 7-14 днів після посіву, приблизно через тиждень або два. Однак, це може тривати трохи довше або швидше, залежно від температури ґрунту та інших факторів.

Кабачки можна висаджувати безпосередньо в ґрунт після того, як мине останній приморозок та температура стане стійкою +15-20. Якщо сходи кабачків з'являються дуже повільно, можливо, ґрунт надто холодний, або насіння посіяно занадто глибоко.

Важливо забезпечити достатнє зволоження ґрунту, регулярний полив та належний догляд, щоб кабачки швидко росли та розвивались після посіву.

Поради щодо кабачків

Щоб кабачки прийнялись, варто їх обробити перед посадкою, а саме – замочити їх у спеціальному розчині.



Замочування насіння кабачків / Фото Poradum

Для цього можна взяти марганцівку або попіл та розвести ці речовини в 1 літрі води. Після цього насіння треба ретельно промити та покрити вологою тканиною. Стежте, щоб вона не висихала та час від часу поливайте водою.

Кабачки дуже люблять світло, тож треба обирати сонячні ділянки для посадки. Водночас такі, де не буде вітрів та протягів. Може підійти місце біля паркану.



Посів кабачків / Фото Філіжанка кави

Овоч потребує багатої поживними речовинами землі. Варто обробляти перед посадкою компостом або органічними добривами.

Кабачки не рекомендується садити в одному і тому ж місці. Потрібно дотримуватися сівозміни.