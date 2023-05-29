На кабачки не влияет так сильно погода, как другие овощи. Но все-таки лучше сеять их, когда наблюдается стабильно высокая температура. 24 Канал подскажет, когда сходят кабачки после посева.

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Когда сходят кабачки

Обычно кабачки сходят в течение 7-14 дней после посева, примерно через неделю или две. Однако это может продолжаться немного дольше или быстрее, в зависимости от температуры почвы и других факторов.

Кабачки можно высаживать непосредственно в почву после того, как пройдет последняя заморозка и температура станет стойкой +15-20. Если всходы кабачков появляются очень медленно, возможно, почва слишком холодная, или семена посеяны слишком глубоко.

Важно обеспечить достаточное увлажнение почвы, регулярный полив и надлежащий уход, чтобы кабачки быстро росли и развивались после посева.

Советы по кабачкам

Чтобы кабачки принялись, стоит их обработать перед посадкой, а именно – замочить их в специальном растворе.



Замачивание семян кабачков / Фото Poradum

Для этого можно взять марганцовку или пепел и развести эти вещества в 1 литре воды. После этого семена нужно тщательно промыть и покрыть влажной тканью. Следите, чтобы она не высыхала и время от времени поливайте водой.

Кабачки очень любят свет, поэтому нужно выбирать солнечные участки для посадки. В то же время такие, где не будет ветров и сквозняков. Может подойти место у забора.



Посев кабачков / Фото Чашка кофе

Овощ нуждается в богатой питательными веществами на земле. Стоит возделывать перед посадкой компостом или органическими удобрениями.

Кабачки не рекомендуется сажать в одном и том же месте. Нужно придерживаться севооборота.