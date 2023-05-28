Черешни – это ягоды, имеющие привлекательный вид с ярким красным цветом. Садоводы любят выращивать черешни за их приятный и легкий вкус. 24 Канал подскажет, когда созревают черешни, чтобы наслаждаться их плодами.
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Когда созревают черешни
Черешни обычно созревают в весенне-летний период в зависимости от сорта и географического положения. Время созревания черешни может отличаться, но в основном оно начинается в мае и длится до августа.
- Что касается ранних сортов, то они могут созревать в конце мая или начале июня в зависимости от климата. Эти сорта часто имеют меньший размер и очень сладки с легкой кислинкой.
- Средние сорта преимущественно созревают в июне и июле. Они имеют средний размер и радуют вкусом и ароматом.
- Поздние сорта созревают в августе, потому и называются таковыми. Эти сорта достигают наибольших размеров и могут иметь более сладкий вкус.
Как ухаживать за черешней
Вот несколько советов по уходу за черешней.
Уход за черешней / Фото Экономическая правда
- Черешня нуждается регулярного полива, особенно во время сухих периодов. Следите за тем, чтобы почва была регулярно увлажнена.
- Периодически вносите удобрения равномерно под деревом и осторожно втрамбуйте их в грунт. Используйте удобрения весной и после сбора урожая.
- Обрезайте черешню, чтобы придать ему форму. Также обрезка улучшает циркуляцию воздуха и увеличивает проникновение солнца. Удаляйте больные, поврежденные или старые ветви.
- Следует проверять черешню на наличие вредителей, чтобы сохранить урожай и не повредить дерево.