В теплое время хочется наполнить свой сад максимальным количеством разнообразных фруктов. Но когда сажать – становится вопросом. 24 Канал подскажет посевной календарь для работ в саду в июне 2023 года.

Смотрите также Действенное средство найдено: как приготовить лучшее удобрение для роз

Посевной календарь для посадки фруктов

  • Оптимальными датами для посадки яблок будут 6, 7, 14, 15, 16 июня.


Яблоки / Фото AgroTimes

  • Грушу и айву лучше сажать 1, 6, 7, 27, 28 июня.


Айва / Фото Евгений Клопотенко

  • Персики, абрикосы, вишню, сливу, советуют сажать 1, 14, 15, 16, 27, 28 июня.


Абрикос / Фото Аграрии вместе

  • Черешню рекомендуется высаживать 14, 15, 16, 22, 23 июня, тогда как землянику и клубнику – 19, 20, 21 июня.


Черешня / Фото Drevolaz

  • Специалисты советуют сажать смородину 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 июня.


Смородина / Фото Profisad

  • Урожайными днями для малины будут 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30 июня, а для винограда – 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30 июня.


Малина / Фото Canva

Лучшие даты для садовых работ в июне

  • Поливаем фрукты 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30 июня
  • Растения лучше пересаживать 1, 2, 3, 4, 19, 20, 25, 26, 30 июня.
  • Заниматься обрезкой растений советуют 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 июня.
  • Пропалываем растения и удаляем сорняки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 30 июня.
  • Бороться с болезнями и вредителями следует 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 июня.
  • Удобрения рекомендуется вносить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 30 июня.
  • Любые действия с корневой системой растений производим 1, 2, 3, 5, 6, 7, 30 июня.