У теплу пору хочеться наповнити свій сад максимальною кількістю різноманітних фруктів. Але коли саджати – стає питанням. 24 Канал підкаже посівний календар для робіт в саду на червень 2023 року.

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Посівний календар для посадки фруктів

  • Оптимальними датами для посадки яблук буде 6, 7, 14, 15, 16 червня.


Яблука / Фото AgroTimes

  • Грушу та айву краще саджати 1, 6, 7, 27, 28 червня.


Айва / Фото Євген Клопотенко

  • Персики, абрикоси, вишню, сливу, радять садити 1, 14, 15, 16, 27, 28 червня.


Абрикос / Фото Аграрії разом

  • Черешню рекомендується висаджувати 14, 15, 16, 22, 23 червня, тоді як суницю та полуницю – 19, 20, 21 червня.


Черешня / Фото Drevolaz

  • Фахівці радять садити смородину 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 червня.


Смородина / Фото Profisad

  • Врожайними днями для малини будуть 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30 червня, а для винограду – 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30 червня.


Малина / Фото Canva

Найкращі дати для садових робіт у червні

  • Поливаємо фрукти 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30 червня
  • Рослини краще пересаджувати 1, 2, 3, 4, 19, 20, 25, 26, 30 червня.
  • Займатись обрізанням рослин радять 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 червня.
  • Прополюємо рослини та видаляємо бур'яни 1, 2, 3, 5, 6, 7, 30 червня.
  • Боротись з хворобами та шкідниками варто 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 червня.
  • Добрива рекомендується вносити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 30 червня.
  • Будь-які дії з кореневою системою рослин проводимо 1, 2, 3, 5, 6, 7, 30 червня.