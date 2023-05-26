У теплу пору хочеться наповнити свій сад максимальною кількістю різноманітних фруктів. Але коли саджати – стає питанням. 24 Канал підкаже посівний календар для робіт в саду на червень 2023 року.

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Посівний календар для посадки фруктів

Оптимальними датами для посадки яблук буде 6, 7, 14, 15, 16 червня.



Яблука / Фото AgroTimes

Грушу та айву краще саджати 1, 6, 7, 27, 28 червня.



Айва / Фото Євген Клопотенко

Персики, абрикоси, вишню, сливу, радять садити 1, 14, 15, 16, 27, 28 червня.



Абрикос / Фото Аграрії разом

Черешню рекомендується висаджувати 14, 15, 16, 22, 23 червня, тоді як суницю та полуницю – 19, 20, 21 червня.



Черешня / Фото Drevolaz

Фахівці радять садити смородину 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 червня.



Смородина / Фото Profisad

Врожайними днями для малини будуть 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30 червня, а для винограду – 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30 червня.



Малина / Фото Canva

Найкращі дати для садових робіт у червні