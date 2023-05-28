Черешні – це ягоди, які мають привабливий вигляд з яскравим червоним кольором. Садівники люблять вирощувати черешні за їхній приємний та легкий смак. 24 Канал підкаже, коли дозрівають черешні, щоб насолоджуватись їхніми плодами.

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Коли дозрівають черешні

Черешні зазвичай дозрівають у весняно-літній період, залежно від сорту та географічного положення. Час дозрівання черешні може відрізнятись, але переважно він починається в травні й триває до серпня.

Щодо ранніх сортів , то вони можуть дозрівати в кінці травня або на початку червня, залежно від клімату. Ці сорти часто мають менший розмір та є дуже солодкими з легкою кислинкою.

, то вони можуть дозрівати в кінці травня або на початку червня, залежно від клімату. Ці сорти часто мають менший розмір та є дуже солодкими з легкою кислинкою. Середні сорти переважно дозрівають у червні й липні. Вони мають середній розмір та радують насиченим смаком та ароматом.

переважно дозрівають у червні й липні. Вони мають середній розмір та радують насиченим смаком та ароматом. Пізні сорти дозрівають в серпні, тому й називаються такими. Ці сорти досягають найбільших розмірів та можуть мати більш солодкий смак.

Як доглядати за черешнею

Ось кілька порад щодо догляду за черешнею.



Догляд за черешнею / Фото Економічна правда