Чтобы комнатные цветы хорошо росли в вашем доме, следует соблюдать соответствующий режим полива. Каждое растение имеет свои потребности, поэтому следует знать конкретные требования каждого растения. Не менее важно протирать листья растений: как и чем – расскажет 24 Канал.

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Чем протирать комнатные растения

Действующее средство по уходу за растениями – это лимонная кислота. Чтобы приготовить из нее раствор, нужно развести несколько граммов кислоты в 1 стакане воды. После того как порошок растворился, можем протирать листья. Она придает красивый блеск зеленым пластинам.



Лимонная кислота / Фото Prom

Полезно для листьев обрабатывать их безалкогольным пивом. Разведите безалкогольное пиво с водой в соотношении 1:1 или 1:2. Обратите внимание на нижнюю сторону листьев, так как на ней часто скапливается много пыли и грязи.



Пиво / Фото Википедия

Хорошим методом очищения листьев будет янтарная кислота. Это простое и дешевое средство, доступное каждому. Необходимо растворить в 1 литре теплой воды и растворить 1 таблетку янтарной кислоты. Такой раствор нужно наносить на листья сразу первые 2-3 часа. Потому что потом он теряет свою пользу.



Янтарная кислота / Фото Yantar.ua

Молоко содержит питательные вещества и компоненты, способствующие здоровью растений. Для протирания листьев растений используйте свежее молоко, не содержащее никаких добавок. Его можно разбавить водой. Листья будут блестеть, а также оно отпугивает разных вредителей.



Молоко / Фото Ukr.media