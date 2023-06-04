Листя – це необхідна частина рослини, як і корінь та стебло. Тому перед тим, як видаляти, треба зважити всі "за" і "проти", щоб не наробити дурниць. 24 Канал розповість, для чого потрібно обривати листя помідорів і як це робити.

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Яке листя помідорів треба обривати

Ось кілька порад щодо обривання листя помідорів:

Правильне обривання листя сприяє кращому розподілу енергії та поживних речовин. Тож наші плоди будуть добре рости й розвиватись після такої процедури.

Нижні листки у прикореневій зоні погіршують вентиляцію . Тому можна обірвати певну частину, щоб полегшити доступ повітря до стебла та плодів. Це покращить загальне здоров'я рослин.

Старі або хворі листки необхідно обривати, бо вони заражені хворобами або шкідниками. Якщо ви помітили плями, гниль або павутинного кліща, варто позбутись таких частин рослини.



Хворе листя томатів / Фото Floristics.info

Видалення нижніх листків полегшить збір плодів . Так, буде більше простору й доступу до плодів: ви можете збирати їх легше.

Важливе правило: якщо у гроні всі помідори ще не зав'язалися, то більше листя зверху повинно бути на кущах. Після зав'язки плодів, нижче від грона можна обривати всі листки.

Поради щодо обривання листків помідорів

Найкращий час для обриву листя помідорів – це вранці, коли рослина ще не перебуває під прямим сонячним промінням.

помідорів – це вранці, коли рослина ще не перебуває під прямим сонячним промінням. Почніть з видалення нижніх листків, які розташовані нижче від першого суцвіття. Так, повітря та світло краще проникатимуть до нижніх ділянок рослини. Тому помідори будуть менше хворіти.



Як обривати листя помідорів / Фото depositphotos.ua