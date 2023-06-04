Листья – это необходимая часть растения, как и корень и стебель. Поэтому перед тем, как удалять, нужно взвесить все "за" и "против", чтобы не наделать глупостей. 24 Канал расскажет, для чего нужно обрывать листья помидоров и как это делать.

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Какие листья помидоров надо обрывать

Вот несколько советов по обрыву листьев помидоров:

  • Правильный обрыв листья способствуют лучшему распределению энергии и питательных веществ. Так что наши плоды будут хорошо расти и развиваться после такой процедуры.

  • Нижние листья в прикорневой зоне ухудшают вентиляцию. Поэтому можно оборвать определенную часть, чтобы облегчить доступ воздуха к стеблю и плодам. Это улучшит общее здоровье растений.

  • Старый или больные листья необходимо обрывать, потому что они заражены болезнями или вредителями. Если вы заметили пятна, гниль или паутинный клещ, следует избавиться от таких частей растения.


Больные листья томатов / Фото Floristics.info

  • Удаление нижних листьев облегчит сбор плодов. Да, будет больше пространства и доступа к плодам: вы можете собирать их полегче.

  • Важное правило: если в гроздье все помидоры еще не завязались, тем больше листьев сверху должно быть на кустах. После завязки плодов ниже грозди можно обрывать все листья.

Советы по обрыванию листьев помидоров

  • Самое лучшее время для обрыва листвы помидоров – это утром, когда растение еще не находится под прямыми солнечными лучами.
  • Начните с удаления нижних листьев, которые расположены ниже первого соцветия. Так, воздух и свет будут лучше проникать в нижние участки растения. Поэтому помидоры будут меньше болеть.


Как обрывать листья помидоров / Фото depositphotos.ua

  • Не обрывайте основные листки, которые обеспечивают фотосинтез и питание растения. Удаляйте менее развитые, больные или поврежденные листья.
  • Обрывайте листья постепенно, по несколько листьев за раз, сохраняя баланс между размером растения и количеством листьев. Резкое удаление замедляет рост помидоров.
  • Внимательно наблюдайте за реакцией растения после обрыва. Если вы замечаете стрессовые признаки, такие как засыхание или увядание, остановите эту процедуру.