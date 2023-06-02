Денежное дерево считается суккулентом – то есть растением, которое имеет специальные ткани для запасания воды. Его ставят в дом, потому что по народным приметам, оно приносит финансовое процветание и достаток. Но бывает, что с денежного дерева опадают листья и стоит знать, как это предотвратить.

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Почему опадает листья с денежного дерева

Первая причина – это неправильный полив. Если жалеть ему воды, листья будут увядшие и сморщенные. А если не надо поливать дерево, то появятся белые пятна. В обоих случаях через определенный промежуток времени листья начнут опадать.



Полив грошового дерева / Фото Cherry Lady

Нужно изменить режим поливки денежное дерево. Даем ему воды 1 раз в 10-14 дней, а зимой – раз в 3-4 недели. Чтобы проверить, нужна ли растению вода, достаточно засунуть палец в горшок: если чувствуется сухость и тусклый вид, тогда стоит это сделать.

Денежное дерево иногда избавляется от листьев из-за недостатка света. Тогда веточки вытягиваются и количество листьев становится меньше. А потом, начиная снизу, листья уже вообще начинают сбрасываться.



Денежное дерево у окна / Фото НСН

Чтобы иметь крепкое здоровье, дереву необходимо большое количество света. Впрочем, прямых солнечных лучей тоже следует избегать, потому что они краснеют и морщатся.

Ставим деревце на освещенный подоконник, но лучше повесить на окно какую-нибудь тонкую ткань, чтобы солнце не обжигало растение.