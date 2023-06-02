Грошове дерево вважається сукулентом – тобто, рослиною, яка має спеціальні тканини для запасання води. Його ставлять в дім, бо за народними прикметами, воно приносить фінансове процвітання та достаток. Та буває, що з грошового дерева опадає листя і варто знати, як цьому запобігти.

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Чому опадає листя з грошового дерева

Перша причина – це неправильний полив. Якщо жалкувати йому води, листки будуть зів'ялими та зморщеними. А коли надмірно поливати дерево, то з'являться білі плями. У обох випадках через певний проміжок часу листя почне опадати.



Полив грошового дерева / Фото Cherry Lady

Потрібно змінити режим поливання грошового дерева. Даємо йому води 1 раз в 10-14 днів, а взимку – раз в 3-4 тижні. Щоб перевірити, чи потрібна рослині вода, буде достатньо засунути палець у горщик: якщо відчувається сухість та тьмяний вигляд, тоді варто це зробити.

Грошове дерево іноді позбувається листя через нестачу світла. Тоді гілочки витягуються та кількість листя стає меншою. А згодом, починаючи знизу, листя вже загалі починає скидатись.



Грошове дерево біля вікна / Фото НСН

Щоб мати міцне здоров'я, дереву необхідна велика кількість світла. Втім, прямих сонячних променів теж варто уникати, бо тоді вони червоніють й морщаться.

Ставимо деревце на освітлене підвіконня, але краще повісити на вікно якусь тонку тканину, щоб сонце не обпікало рослину.