Для выращивания роз важно помнить о надлежащем уходе: своевременный полив, разнообразные подкормки, богатая земля, обрезка. Важным фактором является защита от вредителей и болезней. 24 Канал расскажет, как защитить розы от тли

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Как уберечь розы от тли

Хозяйственное мыло может быть эффективным средством для борьбы с тлей на розах. Обычно для раствора используют 1-2 столовые ложки мыла на 4 литра воды. Нужно, чтобы мыло полностью растворилось в воде. Распылите раствор на листья, бутоны и цветы роз. Уделите особое внимание нижней стороне листьев, где тля обычно поселяется.



Хозяйственное мыло / Фото Эпицентр

Нашатырный спирт хорошо подойдет для борьбы с тлей на розах. Разведите нашатырный спирт с водой в соотношении 1:1 или 1:2. Обрабатывайте раствором пораженные участки и тля отпадет. Повторяйте обработку нашатырным спиртом раз в неделю или при необходимости, если замечаете новые признаки повреждения тли.



Нашатырный спирт / Фото АНЦ

Перекись водорода – отличный помощник, чтобы избавиться от тли. Его следует разводить в пропорции 1:1. Можно попробовать на небольшой части растения, как оно реагирует на средство. Если хорошо, можете разбрызгивать раствор на больные участки. И тля покинет ваш сад.



Перекись водорода / Фото Tabletki.ua

Универсальное средство по уходу за разными растениями, в том числе и за розами – сода. Нужно развести 4 столовых ложки в 5-6 литрах воды и опрыскивать больное растение. Но следует быть осторожным, потому что если дать большую дозу, можно сжечь листья.