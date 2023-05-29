Здоровье черешен состоит из различных факторов, включая место посадки, регулярность полива и обрезку дерева. Неисключение и наличие вредителей и болезней. Как уберечь ягоды от заболеваний – расскажет 24 Канал.

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Болезни черешни

  • Черешневая гниль – это грибковое заболевание, провоцирующее гниение плодов черешней. Болезнь обычно развивается при влажных условиях. Чтобы предотвратить ее, нужно в меру поливать дерево, обеспечить достаточную циркуляцию воздуха и проводить профилактику: обрезку и удаление больных плодов.


Черешневая гниль / Фото Seeds

  • Клястероспориоз называют грибок, воздействующий на листья, побеги и плоды черешней. Болезнь легко узнать по образованию темных пятен и серому налету на листьях и плодах. Чтобы избавиться от этой заразы, нужно удалить больные растения.


Клястероспориоз / Фото Суперсадовник

  • Монилиоз вызывает гниль цветков, плодов и ветвей черешней. Болезнь преимущественно поражает дерево, когда влажно. Чтобы предотвратить монилиоз, нужно избавляться от больных частей дерева, применять фунгициды и обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха.


Монилиоз / Фото Shutterstock

  • Мучнистая роса на черешне является распространенным грибком, который проявляется в белом налете, напоминающем муку, на листьях, побегах и на плодах. Это заболевание повреждает листву, ограничивает фотосинтез и снижает урожайность.


Мучнистая роса / Фото БАСФ

Как защитить черешни от болезней

  • Обеспечьте черешням надлежащий уход, включая регулярный полив, хорошо дренированную землю, удобрения и обрезку. Здоровые и сильные растения обладают большей стойкостью к болезням.

  • Удалите пораженные листья, побеги или плоды. Это снизит риск распространения болезни на здоровые части растения.

  • Используйте фунгициды или биологические препараты, предназначенные против грибковых заболеваний.

  • Не поливайте черешню вечером или ночью, потому что влажные условия способствуют развитию грибковых болезней. Вместо этого, поливайте рано утром, чтобы листья быстрее высохли.

  • Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха вокруг черешни, размещая растения на расстоянии, позволяющем воздуху свободно двигаться.

  • Регулярно обрезайте ветки для улучшения проветривания и удаляйте плотно заросшие части дерева.

  • Выбирайте правильные сорта черешни: те, которые устойчивы к разным болезням и вредителям.