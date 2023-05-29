Здоровье черешен состоит из различных факторов, включая место посадки, регулярность полива и обрезку дерева. Неисключение и наличие вредителей и болезней. Как уберечь ягоды от заболеваний – расскажет 24 Канал.
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Болезни черешни
Черешневая гниль – это грибковое заболевание, провоцирующее гниение плодов черешней. Болезнь обычно развивается при влажных условиях. Чтобы предотвратить ее, нужно в меру поливать дерево, обеспечить достаточную циркуляцию воздуха и проводить профилактику: обрезку и удаление больных плодов.
Черешневая гниль / Фото Seeds
Клястероспориоз называют грибок, воздействующий на листья, побеги и плоды черешней. Болезнь легко узнать по образованию темных пятен и серому налету на листьях и плодах. Чтобы избавиться от этой заразы, нужно удалить больные растения.
Клястероспориоз / Фото Суперсадовник
Монилиоз вызывает гниль цветков, плодов и ветвей черешней. Болезнь преимущественно поражает дерево, когда влажно. Чтобы предотвратить монилиоз, нужно избавляться от больных частей дерева, применять фунгициды и обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха.
Монилиоз / Фото Shutterstock
Мучнистая роса на черешне является распространенным грибком, который проявляется в белом налете, напоминающем муку, на листьях, побегах и на плодах. Это заболевание повреждает листву, ограничивает фотосинтез и снижает урожайность.
Мучнистая роса / Фото БАСФ
Как защитить черешни от болезней
Обеспечьте черешням надлежащий уход, включая регулярный полив, хорошо дренированную землю, удобрения и обрезку. Здоровые и сильные растения обладают большей стойкостью к болезням.
Удалите пораженные листья, побеги или плоды. Это снизит риск распространения болезни на здоровые части растения.
Используйте фунгициды или биологические препараты, предназначенные против грибковых заболеваний.
Не поливайте черешню вечером или ночью, потому что влажные условия способствуют развитию грибковых болезней. Вместо этого, поливайте рано утром, чтобы листья быстрее высохли.
Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха вокруг черешни, размещая растения на расстоянии, позволяющем воздуху свободно двигаться.
Регулярно обрезайте ветки для улучшения проветривания и удаляйте плотно заросшие части дерева.
Выбирайте правильные сорта черешни: те, которые устойчивы к разным болезням и вредителям.