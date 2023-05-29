Здоров'я черешень складається з різних факторів, включаючи місце посадки, регулярність поливу та обрізку дерева. Невиняток й наявність шкідників та хвороб. Як вберегти ягоди від захворювань – розкаже 24 Канал.

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Хвороби черешні

  • Черешнева гниль – це грибкове захворювання, яке провокує гниття плодів черешень. Хвороба зазвичай розвивається під час вологих умов. Щоб запобігти їй, треба в міру поливати дерево, забезпечити достатню циркуляцію повітря та проводити профілактику: обрізку та видалення хворих плодів.


Черешнева гниль / Фото Seeds

  • Клястероспоріозом називають грибок, яке впливає на листя, пагони й плоди черешень. Хворобу легко впізнати по утворенню темних плям та сірому нальоті на листі та плодах. Щоб позбутись цієї зарази, треба видалити хворі рослини.


Клястероспоріоз / Фото Суперсадовник

  • Моніліоз викликає гниль квіток, плодів й гілок черешень. Хвороба переважно вражає дерево, коли волого. Щоб запобігти моніліозу, треба позбуватись хворих частин дерева, застосовувати фунгіциди та забезпечувати добру циркуляцію повітря.


Моніліоз / Фото Shutterstock

  • Борошниста роса на черешнях є поширеним грибком, який проявляється у білому нальоті, що нагадує борошно, на листі, пагонах та на плодах. Це захворювання пошкоджує листя, обмежує фотосинтез та знижує врожайність.


Борошниста роса / Фото БАСФ

Як захистити черешні від хвороб

  • Забезпечуйте черешням належний догляд, включаючи регулярний полив, добре дреновану землю, добрива та обрізку. Здорові й сильні рослини мають більшу стійкість до хвороб.

  • Видаліть уражені листя, пагони або плоди. Це знизить ризик поширення хвороби на здорові частини рослини.

  • Використовуйте фунгіциди або біологічні препарати, призначені проти грибкових хвороб.

  • Не поливайте черешню увечері або вночі, бо вологі умови сприяють розвитку грибкових хвороб. Замість цього, поливайте рано вранці, щоб листя швидше висохнуло.

  • Забезпечуйте достатню циркуляцію повітря навколо черешні, розміщуючи рослини на відстані, яка дозволяє повітрю вільно рухатись.

  • Регулярно обрізайте гілки для покращення провітрювання та видаляйте щільно зарослі частини дерева.

  • Обирайте правильні сорти черешні: ті, які стійкі до різних хвороб та шкідників.