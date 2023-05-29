Здоров'я черешень складається з різних факторів, включаючи місце посадки, регулярність поливу та обрізку дерева. Невиняток й наявність шкідників та хвороб. Як вберегти ягоди від захворювань – розкаже 24 Канал.
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Хвороби черешні
Черешнева гниль – це грибкове захворювання, яке провокує гниття плодів черешень. Хвороба зазвичай розвивається під час вологих умов. Щоб запобігти їй, треба в міру поливати дерево, забезпечити достатню циркуляцію повітря та проводити профілактику: обрізку та видалення хворих плодів.
Черешнева гниль / Фото Seeds
Клястероспоріозом називають грибок, яке впливає на листя, пагони й плоди черешень. Хворобу легко впізнати по утворенню темних плям та сірому нальоті на листі та плодах. Щоб позбутись цієї зарази, треба видалити хворі рослини.
Клястероспоріоз / Фото Суперсадовник
Моніліоз викликає гниль квіток, плодів й гілок черешень. Хвороба переважно вражає дерево, коли волого. Щоб запобігти моніліозу, треба позбуватись хворих частин дерева, застосовувати фунгіциди та забезпечувати добру циркуляцію повітря.
Моніліоз / Фото Shutterstock
Борошниста роса на черешнях є поширеним грибком, який проявляється у білому нальоті, що нагадує борошно, на листі, пагонах та на плодах. Це захворювання пошкоджує листя, обмежує фотосинтез та знижує врожайність.
Борошниста роса / Фото БАСФ
Як захистити черешні від хвороб
Забезпечуйте черешням належний догляд, включаючи регулярний полив, добре дреновану землю, добрива та обрізку. Здорові й сильні рослини мають більшу стійкість до хвороб.
Видаліть уражені листя, пагони або плоди. Це знизить ризик поширення хвороби на здорові частини рослини.
Використовуйте фунгіциди або біологічні препарати, призначені проти грибкових хвороб.
Не поливайте черешню увечері або вночі, бо вологі умови сприяють розвитку грибкових хвороб. Замість цього, поливайте рано вранці, щоб листя швидше висохнуло.
Забезпечуйте достатню циркуляцію повітря навколо черешні, розміщуючи рослини на відстані, яка дозволяє повітрю вільно рухатись.
Регулярно обрізайте гілки для покращення провітрювання та видаляйте щільно зарослі частини дерева.
Обирайте правильні сорти черешні: ті, які стійкі до різних хвороб та шкідників.