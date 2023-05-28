Грозди винограда часто можно увидеть на дачах и в садах и даже у домов. В посадке этой ягоды нет ничего сложного, просто нужно делать все правильно. 24 Канал поделится, как именно.

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Как сажать виноград

Правильная посадка винограда является важным шагом для формирования здоровой лозы. Предлагаем несколько шагов, которые помогут вам правильно посадить виноград.

Винограду нужно хорошо освещенное место с достаточными солнечными лучами и открытым доступом к воздуху. Ягода любит тепло для нормального роста и развития.

Сделайте предварительную подготовку почвы , удалив все сорняки и камни Убедитесь, что почва хорошо дренируется, поскольку виноград не растет на заболоченных местах.

Выберите сорт винограда, который лучше подходит для вашей климатической зоны. Учтите погодные условия и устойчивость к заболеваниям.

Раскопайте яму достаточной глубины и ширины, чтобы корни саженца туда поместились. Обычно глубина ямы составляет 45-60 сантиметров, а ширина – 60-90 сантиметров.



Посадка винограда / Фото Grow Now

Подвяжите виноград к любой опоре, такой как проволока, трость или к специальной арке. Ягоде требуется достаточная поддержка для роста.



Опора для винограда / Фото Хозяйка