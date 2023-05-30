На врожай помідорів значною мірою впливає сорт, полив та догляд, особливо добрива. Зола у цій ситуації допоможе чудово. 24 Канал розповість , як підгодовувати помідори попелом, щоби був хороший урожай

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Підгодовуємо помідори попелом

Зола – корисне добриво для томатів, оскільки містить такі мінерали, як калій, фосфор, кальцій. Щоб правильно підгодувати помідори попелом, потрібно дотримуватись певних кроків.

Використовуйте холодний попіл . Тобто він має бути нещодавно згаслим, оскільки гарячий попіл може пошкодити рослини.

Розсипте попіл уздовж рядів . Для цього можна використовувати лопатку чи просто розсипати його руками.

Спробуйте розподілити попіл рівномірно навколо рослин , щоб він не накопичувався щільно тільки в одному місці. Таким чином, коренева зона отримає рівномірний доступ до мінералів.

Зробіть легке замулення . Після розсипання попелу легкими рухами зануріть його в землю за допомогою граблів або шлангу, щоб він проникнув у нижні шари ґрунту.

Після застосування попелу щедро полийте томати водою. Це допоможе розчинити мінерали з попелу і сприятиме їх поглинанню кореневою системою.



Полив помідорів / Фото Зелена садиба