На урожай помідорів значною мірою впливає сорт, полив та догляд, особливо – удобрення. Попіл у цій ситуації допоможе відмінно. 24 Канал розкаже, як підживлювати помідори попелом, щоб був гарний урожай.

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Підживлюємо помідори попелом

Попіл – корисне добриво для томатів, оскільки він містить такі мінерали, як калій, фосфор, кальцій. Щоб правильно підживити помідори попелом, треба дотримуватися певних кроків.

Використовуйте холодний попіл . Тобто, він повинен бути нещодавно згаслим, оскільки гарячий попіл може пошкодити рослини.

Розсипте попіл уздовж рядів . Для цього можна використовувати лопатку або просто розсипати його руками.

Спробуйте розподілити попіл рівномірно навколо рослин , щоб він не скупчувався щільно тільки в одному місці. Таким чином, коренева зона отримає рівномірний доступ до мінералів.

Зробіть легке замулення . Після розсипання попелу легкими рухами занурте його в землю за допомогою грабель або шланга, щоб він проник у нижні шари ґрунту.

Після застосування попелу щедро полийте томати водою. Це допоможе розчинити мінерали з попелу та сприятиме їх поглинанню кореневою системою.



Полив помідорів / Фото Зелена садиба