Тлей нетрудно узнать на огороде потому что она часто появляется там летом. Она бывает чёрного, белого и розового оттенков. Она безжалостно поедает сочные зеленые листья. Как избавиться от этого вредителя на огороде расскажет 24 Канал.

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Борьба с тлей

Тля, также известная как тля, является вредным насекомым, которое наносит вред растениям. Предлагаем несколько народных методов, помогающих в борьбе с тлей.

На кухне у хозяек часто можно увидеть красный молотый перец. Он хорошо подходит против тли. Для приготовления настоя берем 50 г перца и 1 литр воды. Настаиваем все 2-3 часа и разводим в 10 литрах воды.



Красный молотый перец / Фото "Инто Украина"

Тля может скрываться среди сухих листьев и других растительных остатков. Нужно регулярно очищать свой огород от всего лишнего, чтобы усложнить им убежище.

от всего лишнего, чтобы усложнить им убежище. Необычным, но действенным способом будет Кока Кола. Купите 2 литра напитка и добавьте к нему 1 литр воды. Тля погибнет из-за кислоты в ее составе. Более того, растение получит полезные вещества.



Кока-кола / Фото Pinterest

В этом деле будет уместным и табак. Надо развести 400 г листьев в 10 литрах воды. Настаивайте 2-3 дня в темном месте, затем процедите и разбавьте водой в пропорции 1:2.



Табак / Фото "Украинский юг"

Полынь тоже поможет против тли. Берем полкилограмма свежей травы и заливаем ее кипятком. После часа настоя разводим 10 литрами водой. Можно опрыскивать через день.



Полын / Фото "Википедия"

Пригодятся и цитрусовые: сухие кожуры нужно залить 1 литром теплой воды. Настаивать следует 3 дня и можно возделывать растения.



Кожица лимона / Фото "Народная правда"

Хорошее средство – пепел. Для раствора нужно взять 100 граммов для 10 литров воды и опрыскиваем больные насаждения.



Зола / Фото "Википедия"

В борьбе против тли следует воспользоваться уксусом. Достаточно 10 столовых ложек растворить в 10 литрах воды. Тля погибнет мгновенно.



Уксус / Фото Safaritrade

Одуванчики – неожиданное средство, но дает результат. Нужно 400 г листьев и 200 г корней одуванчика настаивать в 10 литрах воды.



Одуванчик / Фото "Аграрии вместе"