Тля – вредное насекомое, которое высасывает сок из листьев, бутонов и цветков огурцов. Она поражает растения вирусом, от которого нет лечения, в этом его угроза. 24 Канал расскажет, чем обработать огурцы от тли.

Читайте также Вызывают ожоги и потерю сознания: 6 опасных растений, произрастающих в Украине

Обработка огурцов от тли

Тля живет на обратной стороне листьев, поэтому ее легко узнать. Также если вирус уже поселился на растении, то листья начинают скручиваться. Давайте попробуем преодолеть этот вредитель народными методами.

Пригодится горчичный порошок. Для приготовления берем 100 г порошка и заливаем 3 литрами кипятка. Продолжаемся 5-6 часов, когда горчица осела ко дну, то желтую жидкость сливаем. К смеси добавляем несколько ложек жидкого хозяйственного мыла, 3 столовые ложки растительного масла и разводим все в 5-7 литрах воды. Можно опрыскивать огурцы из распылителя.



Горчичный порошок / Фото Мясная индустрия

В этом деле однозначно будет эффективным мыльный раствор. Необходимо смешать несколько ложек натурального мыла с водой. Распыляем раствор на листьях, где живет тля. Она погибнет от такого вещества.



Мыльный раствор / Фото Wikihow

Уксус станет надежным помощником в борьбе с вредителем. Берем 10 чайных ложек уксуса, 10 ложек жидкого мыла посуды или хозяйственного мыла и разводим все это в 10 литрах волы. Огурцы следует обрабатывать раствором раз в 3 дня.



Уксус / Фото Harchi.info

Чеснок отпугивает тлю от огурцов. Залейте несколько зубчиков горячей водой. Дайте настояться в течение нескольких часов, затем процедите его. Распылите настой на место, где живет вредитель. Процедуру можно повторять.



Чеснок / Фото Pinterest