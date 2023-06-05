Определить нужна ли огурцам вода очень просто. Следует обратить внимание на листья: оно начинает увядать и скручиваться. Мы собрали некоторые рекомендации, как правильно и часто поливать огурцы для хорошего урожая.

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Как надо поливать огурцы

  • Лучше поливать кусты огурцов рано-утром или поздно вечером. Нужно, чтобы вода на листьях высохла до того, как солнце начнет припекать. Иначе – растение может получить ожоги.
  • Для этих овощей лучше использовать теплую отстоянную воду +15-20. Поливаем огурцы воронкой через распылитель. Да, верхний слой грунта будет уплотняться.
  • Специалисты советуют поливать огурцы из расчета 4-5 литров на 1 метр квадратной грядки по мере высыхания земли. Во время цветения увлажнять землю следует через каждые 2-3 дня.
  • Когда сильная жара, огурцы нуждаются в дополнительной влаге поэтому можно делать дождивание вечером. Тогда убавляем норму воды в 2-3 раза. Да, будет лучше формироваться завязь и листья.


Полив огурцов / Фото Сад и огород

  • Если вы заметили определенные пятна на листьях, это может свидетельствовать о наличие болезней или инфекции. Поэтому в этот период от дождевания лучше отказаться. Ведь полив больных огурцов будет распространять инфекцию на другие растения.
  • При формировании завязи и плодоношения, огурцам нужен щедрый полив. Следует проводить его каждые 2-3 дня в соотношении 25 литров воды на 1 квадратный метр.
  • Простой способ проверки почвы – запихнуть палец на 2-3 сантиметра в землю. Если сверху земля сухая, а при погружении – влажная, то поливать не нужно. Если листья начинают увядать, это признак того, что растению не хватает воды.