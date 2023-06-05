Определить нужна ли огурцам вода очень просто. Следует обратить внимание на листья: оно начинает увядать и скручиваться. Мы собрали некоторые рекомендации, как правильно и часто поливать огурцы для хорошего урожая.

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Как надо поливать огурцы

Лучше поливать кусты огурцов рано -утром или поздно вечером. Нужно, чтобы вода на листьях высохла до того, как солнце начнет припекать. Иначе – растение может получить ожоги.

-утром или вечером. Нужно, чтобы вода на листьях высохла до того, как солнце начнет припекать. Иначе – растение может получить ожоги. Для этих овощей лучше использовать теплую отстоянную воду +15-20. Поливаем огурцы воронкой через распылитель. Да, верхний слой грунта будет уплотняться.

+15-20. Поливаем огурцы воронкой через распылитель. Да, верхний слой грунта будет уплотняться. Специалисты советуют поливать огурцы из расчета 4-5 литров на 1 метр квадратной грядки по мере высыхания земли. Во время цветения увлажнять землю следует через каждые 2-3 дня.

из расчета 4-5 литров на 1 метр квадратной грядки по мере высыхания земли. Во время цветения увлажнять землю следует через каждые 2-3 дня. Когда сильная жара, огурцы нуждаются в дополнительной влаге поэтому можно делать дождивание вечером. Тогда убавляем норму воды в 2-3 раза. Да, будет лучше формироваться завязь и листья.



Полив огурцов / Фото Сад и огород