Визначити чи потрібна огіркам вода, дуже просто. Варто звернути увагу на листя: воно починає в'янути та скручуватись. Ми зібрали деякі рекомендації, як правильно та часто поливати огірки для хорошого урожаю.
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Як треба поливати огірки
- Найкраще поливати кущі огірків рано-вранці або пізно ввечері. Потрібно, щоб вода на листках висохла до того, як сонце почне припікати. Інакше – рослина може дістати опіки.
- Для цих овочів краще використовувати теплу відстояну воду +15-20. Поливаємо огірки лійкою через розпилювач. Так, верхній шар ґрунту буде ущільнюватись.
- Фахівці радять поливати огірки з розрахунку 4-5 літрів на 1 метр квадратний грядки в міру висихання землі. Під час цвітіння зволожувати землю треба через кожні 2-3 дні.
- Коли сильна спека, огірки потребують додаткової вологи, тому можна робити дощування увечері. Тоді зменшуємо норму води у 2-3 рази. Так, буде краще формуватись зав'язь та листя.
Полив огірків / Фото Сад та город
- Якщо ви помітили певні плями на листі, це може свідчити про наявність хвороб або інфекцій. Тому у цей період від дощування краще відмовитися. Адже поливання хворих огірків поширюватиме інфекцію на інші рослини.
- Під час формування зав'язі та плодоношення, огіркам потрібен щедрий полив. Варто проводити його кожні 2-3 дні у співвідношенні 25 літрів води на 1 метр квадратний.
- Простий спосіб перевірки ґрунту – запхати палець на 2-3 сантиметри в землю. Якщо зверху земля суха, а при зануренні – волога, то поливати не треба. Якщо листки починають в'янути, це ознака того, що рослині бракує води.