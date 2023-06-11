Мышей можно прогнать не только химией, но и другими, не менее действенными методами. Здесь есть некоторые особенности, которые нужно учесть. 24 Канал расскажет Как избавиться от мышей на огороде просто и легко.

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Боремся с мышами на огороде

Чрезвычайно простой способ избавиться от мышей навсегда – это взять себе кота . А если у вас уже есть, то вам вообще повезло, ведь он охотится на мышей. Позвольте своим домашним питомцам погулять по вашему участку и поискать мышей. Все больше они оставляют за собой помет и шерсть, и этот запах также отпугивает мышек.

. А если у вас уже есть, то вам вообще повезло, ведь он охотится на мышей. Позвольте своим домашним питомцам погулять по вашему участку и поискать мышей. Все больше они оставляют за собой помет и шерсть, и этот запах также отпугивает мышек. Красная и черная бузина – ядовитое растение, в корнях которого содержится токсичное для мышей вещество. Еще в древности ее сажали возле заборов и других мест, где часто лазают мыши. После такого саженца мыши долго вас не будут беспокоить.



Черная бузина / Фото "Фитомаркет"

Резкие запахи мыши просто терпеть не могут. И это для нас отличная новость. Можно взять старые и ненужные тряпки и смочить их одеколоном или нашатырным спиртом. Раскладываем их по участку или вообще запихиваем в норки.

мыши просто терпеть не могут. И это для нас отличная новость. Можно взять старые и ненужные тряпки и смочить их одеколоном или нашатырным спиртом. Раскладываем их по участку или вообще запихиваем в норки. Разместите ловушки для мышей в местах, где вы замечаете их присутствие. Выберите пластиковые ловушки или клейкие ленты. Есть шанс поймать их таким образом.

или клейкие ленты. Есть шанс поймать их таким образом. Результативный метод – посадить в огороде чернокорень. Человек почти не чувствует этого запаха, а мышей и крыс он будет отпугивать. Когда чернокорни отцветают, следует выкопать корни и разложить их там, где мы увидели мышь.



Чернокорень / Фото "Комнатные цветы и растения"