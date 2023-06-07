Признаком того, что на ваших растениях была улитка является слизь, которую он оставляет за собой. Это неприятное явление, с которым нужно что-то делать, чтобы был урожай. 24 Канал расскажет, как бороться с улитками на огороде.

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Борьба с улитками на огороде

Для того, чтобы избавиться от улиток, попробуем сделать ловушки из жидкостей, любящих эти вредители. Можно взять пиво, компот или медовый раствор. Напитки нужно разлить в миски и поставить на огороде. На другой день вы увидите в ней полно улиток.

из жидкостей, любящих эти вредители. Можно взять пиво, компот или медовый раствор. Напитки нужно разлить в миски и поставить на огороде. На другой день вы увидите в ней полно улиток. Улитки не в восторге от пряных трав. Поэтому по всей грядке можно посадить чеснок, мяту, розмарин, базилик. Им не нравятся такие ароматы, так что они не будут атаковать ваш огород. А зелень пригодится на кухне.



Розмарин / Фото Floristics.info

Нашатырный спирт – еще одно действенное средство в борьбе с улитками. Нужно взять 150-200 миллилитров 10% раствора и 10 литров воды. Он сразу убивает улитку, когда она приходит, но использовать спирт нужно сразу после приготовления, потому что она выветривается.



Нашатырный спирт / Фото Аптека 911

В этом деле поможет яичная скорлупа. Нужно измельчить и посыпать вокруг растений, которые вы хотите защитить от улиток. Сделайте слой скорлупы шириной 2-3 сантиметра у каждой из них. Улитки не смогут по ней ползти.



Яичная скорлупа / Фото Зеленая усадьба

Вредителям не понравится такое средство, как горчичный порошок. Надо разбавить 50 г вещества в 300 миллилитрах воды. После того как раствор настоится, добавляем еще 700 миллилитров воды. Можем приступить к делу.



Горчичный порошок / Фото Мясная индустрия