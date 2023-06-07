Ознакою того, що на ваших рослинах був слимак є слиз, який він залишає за собою. Це неприємне явище, з яким потрібно щось робити, аби був урожай. 24 Канал розкаже, як боротися зі слимаками на городі.

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Боротьба зі слимаками на городі

Для того, щоб позбутись слимаків спробуймо зробити пастки з рідин, які люблять ці шкідники. Можна взяти пиво, компот або медовий розчин. Напої треба розлити у миски та поставити на городі. На інший день ви побачите у ній повно равликів.

з рідин, які люблять ці шкідники. Можна взяти пиво, компот або медовий розчин. Напої треба розлити у миски та поставити на городі. На інший день ви побачите у ній повно равликів. Слимаки не в захваті від пряних трав. Тому по всій грядці можна посадити часник, м'яту, розмарин, базилік. Їм не подобаються такі аромати, тож вони не будуть атакувати ваш город. А зелень знадобиться на кухні.



Розмарин / Фото Floristics.info

Нашатирний спирт – ще один дієвий засіб у боротьбі зі слимаками. Потрібно взяти 150-200 мілілітрів 10% розчину та 10 літрів води. Він одразу вбиває слимака, коли він приходить, але використовувати спирт треба одразу після приготування, бо він вивітрює.



Нашатирний спирт / Фото "Аптека 911"

У цій справі допоможе яєчна шкаралупа. Потрібно її подрібнити та посипати навколо рослин, які ви хочете захистити від слимаків. Зробіть шар шкаралупи шириною 2-3 сантиметри біля кожної з них. Слимаки не зможуть по ній повзти.



Яєчна шкаралупа / Фото "Зелена садиба"

Шкідникам не сподобається такий засіб, як гірчичний порошок. Треба розбавити 50 грамів речовини у 300 мілілітрах води. Після того, як розчин настоїться, додаємо ще 700 мілілітрів води. Можемо стати до діла.



Гірчичний порошок / Фото "М'ясна індустрія"