Користь – це важливий чинник, який враховують городники при посадці різних рослин. Це стосується й меліси та м'яти. 24 Канал розповість, чому ще варто вирощувати мелісу та м’яту на своїх грядках.

До теми Рослина, яка неодноразово вам знадобиться: як правильно посадити чебрець

Переваги меліси та м'яти

Простота у вирощуванні – це важливий критерій для городників, а меліса та м'ята приживаються на різних ґрунтах й не потребують багато догляду. Їх можна вирощувати навіть на підвіконні у себе вдома. Втім, іноді м'ята може сильно розростатись, тож краще посадити її на відритому просторі.

Меліса та м'ята відлякують деяких шкідливих комах, таких як комарі, мухи та мошки. Ці рослини виділяють сильний насичений аромат, який допомагає утримувати цих комах якомога далі від грядок і рослин.



Комар / Фото ACC

Ці рослини відомі використанням в кулінарії та народній медицині. Це популярні трави, з яких готують ароматні чаї, лимонади, салати та інші страви. Вони також мають лікувальні властивості: для заспокоєння та зменшення стресу.



М'ятний чай / Фото Pixabay

Меліса та м'ята приваблюють бджіл та інших комах-запилювачів. Наявність цих рослин на грядках сприяє збільшенню запилення, а це звичайно покращує плодоношення.



Бджола / Фото "Пасіка 21"

Також ці трави лякають слимаків своїм відчутним запахом. Тож вони вас більше не потурбують, якщо ви розсадите м'яту та мелісу по грядці.



Слимак / Фото Аграрії разом

Внесення цих рослин як добрив покращить структуру та родючість землі. Розкладання залишків цих трав у ґрунт забезпечує поживними речовинами інші рослини.