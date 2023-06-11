Чебрець має вигляд куща та нагадує лаванду або барвінок. Коли він розростається, то нагадує суцільний квітковий килим. Рослина є невисокою, досягає максимум 15-20 сантиметрів. 24 Канал розкаже, як правильно посадити чебрець.

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Як садити чебрець

Чебрець – це та рослина, яку треба садити в стабільно теплу погоду. Тому це можна робити й у червні.

Він найкраще росте на сонячних місцях з доброю дренажною системою. Його можна вирощувати як у горщиках, так і у відкритому ґрунті. Оберіть ту ділянку, яка захищена від сильних вітрів та протягів.

Рослина надає перевагу добре дренованим ґрунтам з нейтральною кислотністю. Перед посадкою додайте компост або органічне добриво до ґрунту, щоб покращити його родючість.



Посадка чебрецю / Фото "Кімнатні квіти і рослини"