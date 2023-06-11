Тимьян имеет вид куста и напоминает лаванду или барвинок. Когда он разрастается, то напоминает сплошной цветочный ковер. Растение является невысоким, достигает максимум 15-20 сантиметров. 24 Канал расскажет, как правильно посадить чабрец

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Как сажать чабрец

Тимьян – это то растение, которое нужно сажать в стабильно теплую погоду. Потому это можно делать и в июне.

Он лучше всего растет на солнечных местах с хорошей дренажной системой. Его можно выращивать как в горшках, так и в открытом грунте. Выберите участок, который защищен от сильных ветров и сквозняков.

Растение предпочитает хорошо дренированные почвы с нейтральной кислотностью. Перед посадкой добавьте компост или органическое удобрение к почве, чтобы улучшить его плодородие.



Посадка тимьяна / Фото "Комнатные цветы и растения"