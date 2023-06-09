Голубика лучше всего растет на песчаных или торфяных почвах с нейтральной или слабокислой землей. Важен хороший дренаж, чтобы не задерживал влагу в земле. Она имеет свои сроки созревания. 24 Канал расскажет, когда наступает время собирать голубику.

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Сроки созревания голубики

Собирать плоды можно уже в июне, когда созревают ранние сорта. Отдельные сорта ягод становятся спелыми чуть позже – в середине июля, а сбор плодов длится 3-4 недели.

Обычно эта ягода созревает через 40-50 дней после того, как цвела. Это приходится на середину июля или в начале августа. Одна штука может весить 10-15 г.

Чтобы понять, пора ли рвать плоды, нужно обратить внимание на цвет : если заметно темно-синий цвет – можете начинать.

: если заметно темно-синий цвет – можете начинать. Кусты голубики невысокие и компактные , но, несмотря на это, дают довольно высокие урожаи. С одного куста можно сорвать 5-6 килограммов в сезон.

, но, несмотря на это, дают довольно высокие урожаи. С одного куста можно сорвать 5-6 килограммов в сезон. Ягоды голубики имеют насыщенный сладкий вкус с нотками кислинки.

с нотками кислинки. Голубика может давать плоды неравномерно: сверху куста ягоды могут быть темно-синие, а на нижних ветвях только начинать развиваться.



Спела голубика / Фото Roscada.com

Оптимально обрывать плоды ранним утром или поздно вечером. Это нужно делать, когда на улице сухо и тепло. Если постоянно льют дожди, то после сбора урожая их нужно хорошо просушить на бумаге.