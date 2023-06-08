Если кабачки уже начали гнить, возможно мы что-то упустили. Нужно разобраться в этой ситуации, чтобы понимать, какие ошибки следует избегать. Расскажем, почему гниют кабачки да какие этому причины.
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Причины гниения кабачков
Кабачки начинают гнить, когда им не хватает определенных питательных веществ, в частности, бора и йода. В течение сезона хотя бы раз нужно обработать растения йодистым калием в пропорции 2 г вещества на 10 литров воды. Будет полезна и борная кислота в аналогичных количествах.
Густо посадка мешает нормальному росту кабачков. Если овощи посажены очень тесно, то листья будут перекрывать солнечный свет завязям. Поэтому может начаться гниение. Но выход в этой ситуации есть: оборвать все старые листья.
- Болезни и вредители могут вызвать гниение кабачков, например мучнистая роса или белая гниль. Если это – будут появляться белые пятна и налет. Нужно возделывать кабачки фунгицидами – специальными веществами от вредителей. Или народными средствами – бордоской жидкостью или негашеной известью.
Мучнистая роса на кабачках / Фото Sad.net
Погодные условия играют огромную роль в выращивании этого овоща. Если на улице холодно и сыро, иммунитет кабачка снижается и будет гнить. Когда плохая погода, нужно накрывать его пленкой.
Очень важна правильный севооборот. Урожая кабачка не будет, если до него на участке росли огурцы, тыквы, дыни и арбузы. Перед тем, как сажать овощ на их место, следует подождать не менее 4 лет. Впрочем, кабачок "уродит" на грядке после свеклы, картофеля, капусты, лука и зелени.