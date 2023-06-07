Учитывая разные причины желтения лука, нужно понимать одно: без хорошего и правильного ухода она не сможет развиваться. И здесь нужно приложить все возможные усилия, чтобы был урожай. 24 Канал расскажет, что делать, когда желтеет лук.

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Причины желтения лука

Вот несколько вероятных причин, почему лук желтеет и что можно сделать.

  • Желтый лук может быть следствием недостаточного питания. И в таком случае ему не хватает азота и других полезных веществ. Периодически вносите удобрения, содержащие необходимые микроэлементы для здорового роста лука. Речь идет о фосфоре, калии и железе.

  • Неправильный полив является одной из причин такого явления. Лук может желтеть от того, что ему не хватает воды. Убедитесь, что вы поливаете ее регулярно, особенно во время сухого периода. В то же время излишнее увлажнение также вредит растению. Обратите внимание на то, хорошо ли дренируется почва, чтобы вода не застаивалась.


Поливаем лук / Фото Земляк

  • Растение не будет нормально развиваться, если есть проблемы с почвой. Поэтому нужно провести уплотнение земли: для этого разрыхляйте почву после каждого дождя. Между рядами вносите мульчу – опилки или солому.

  • Болезни или вредители могут являться еще одной причиной такой проблемы. Проверьте, нет ли определенных пятен или гнили. Для профилактики можно рассыпать по грядке порошок из красного перца или горчичный порошок.

  • Слишком глубокая посадка лука или его повреждения во время этого вызывают желтение. Посмотрите, посажен ли лук на правильной глубине.