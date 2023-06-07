Учитывая разные причины желтения лука, нужно понимать одно: без хорошего и правильного ухода она не сможет развиваться. И здесь нужно приложить все возможные усилия, чтобы был урожай. 24 Канал расскажет, что делать, когда желтеет лук.

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Причины желтения лука

Вот несколько вероятных причин, почему лук желтеет и что можно сделать.

Желтый лук может быть следствием недостаточного питания . И в таком случае ему не хватает азота и других полезных веществ. Периодически вносите удобрения, содержащие необходимые микроэлементы для здорового роста лука. Речь идет о фосфоре, калии и железе.

Неправильный полив является одной из причин такого явления. Лук может желтеть от того, что ему не хватает воды. Убедитесь, что вы поливаете ее регулярно, особенно во время сухого периода. В то же время излишнее увлажнение также вредит растению. Обратите внимание на то, хорошо ли дренируется почва, чтобы вода не застаивалась.



Поливаем лук / Фото Земляк