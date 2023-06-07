Учитывая разные причины желтения лука, нужно понимать одно: без хорошего и правильного ухода она не сможет развиваться. И здесь нужно приложить все возможные усилия, чтобы был урожай. 24 Канал расскажет, что делать, когда желтеет лук.
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Причины желтения лука
Вот несколько вероятных причин, почему лук желтеет и что можно сделать.
Желтый лук может быть следствием недостаточного питания. И в таком случае ему не хватает азота и других полезных веществ. Периодически вносите удобрения, содержащие необходимые микроэлементы для здорового роста лука. Речь идет о фосфоре, калии и железе.
Неправильный полив является одной из причин такого явления. Лук может желтеть от того, что ему не хватает воды. Убедитесь, что вы поливаете ее регулярно, особенно во время сухого периода. В то же время излишнее увлажнение также вредит растению. Обратите внимание на то, хорошо ли дренируется почва, чтобы вода не застаивалась.
Поливаем лук / Фото Земляк
Растение не будет нормально развиваться, если есть проблемы с почвой. Поэтому нужно провести уплотнение земли: для этого разрыхляйте почву после каждого дождя. Между рядами вносите мульчу – опилки или солому.
Болезни или вредители могут являться еще одной причиной такой проблемы. Проверьте, нет ли определенных пятен или гнили. Для профилактики можно рассыпать по грядке порошок из красного перца или горчичный порошок.
Слишком глубокая посадка лука или его повреждения во время этого вызывают желтение. Посмотрите, посажен ли лук на правильной глубине.