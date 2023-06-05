Перцы обладают способностью к разрастанию, поэтому правильное пасынкование важно для обеспечения урожайности. Целью пасынкования является облегчение доступа света и воздуха к плодам. 24 Канал расскажет, как правильно пасынковать перцы.

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Как посынковать перец

Когда на улице сухо и жарко, стоит воздержаться от пасынкования . Потому что ветви и листья, защищают растение от ожогов под прямыми солнечными лучами. Оптимально избавляться от лишних органов после вечернего полива. Тогда земля достаточно увлажнена и будет щедро насыщать корни.

. Потому что ветви и листья, защищают растение от ожогов под прямыми солнечными лучами. Оптимально избавляться от лишних органов после вечернего полива. Тогда земля достаточно увлажнена и будет щедро насыщать корни. Пасынковать можно только здоровые кусты перца. Если мы видим определенные признаки болезни, лучше не проводить такую процедуру.

перца. Если мы видим определенные признаки болезни, лучше не проводить такую процедуру. Преимущественно оставляют 2, 3, 4 стебля которые будут давать урожай. Нижние боковые побеги нужно удалить, потому что они не дают развиваться скелетным ветвям.



Пасынкование перца / Фото Сад Фасад