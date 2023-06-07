Зважаючи на різні причини жовтіння цибулі, треба розуміти одне: без хорошого та правильного догляду вона не зможе розвиватись. І тут треба докласти всіх можливих зусиль, щоб був урожай. 24 Канал розповість, що робити, коли жовтіє цибуля.

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Причини жовтіння цибулі

Ось кілька ймовірних причин, чому цибуля жовтіє, і що можна зробити.

Жовтіння цибулі може бути наслідком недостатнього живлення . І у такому разі їй не вистачає азоту та інших корисних речовин. Періодично вносьте добрива, які містять необхідні мікроелементи для здорового росту цибулі. Йдеться про фосфор, калій та залізо.

Неправильний полив є однією з причин такого явища. Цибуля може жовтіти від того, що їй бракує води. Переконайтеся, що ви поливаєте її регулярно, особливо під час сухого періоду. Водночас зайве зволоження також шкодить рослині. Зверніть увагу на те, чи ґрунт добре дренується, щоб вода не застоювалась.



Поливаємо цибулю / Фото "Земляк"