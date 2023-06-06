Причин, почему люди откладывают посев овощей может быть много. Но в этом нет ничего ужасного. Главное – придерживаться общих рекомендаций. 24 Канал расскажет, можно ли и как правильно сеять морковь в июне

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Сеем морковь в июне

Морковь можно сеять в июне, даже до 20-х чисел. Однако важно все сделать правильно, чтобы она взошла.

Выбирайте качественное и непросроченные семена среднего или позднего созревания.



Подготовка семян моркови / Фото Дачный Диапазон

Семена рекомендуется обработать в растворе марганцовки, после чего следует тщательно промыть чистой водой и оставить, чтобы высохло.

и оставить, чтобы высохло. Для посадки выберите солнечное место с достаточной вентиляцией воздуха.

Разрыхлите почву на глубину 20-25 сантиметров, удалив сорняки.



Рыхлим землю / Фото Agronews

Перед посевом моркови добавьте к почве органические удобрения , такие как компост или перегной. Удобрения будут способствовать росту и развитию растений.

, такие как компост или перегной. Удобрения будут способствовать росту и развитию растений. Морковь стоит сеять на 1-2 сантиметра в землю в строчки. Оставьте расстояние 5-7 сантиметров между растениями, чтобы у них было достаточно места для развития.



Посев семян моркови / Фото Ukr.media