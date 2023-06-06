Причин чому люди відкладають посів овочів може бути багато. Але у цьому немає нічого страшного. Головне – дотримуватись загальних рекомендацій. 24 Канал розповість, чи можна і як правильно сіяти моркву в червні.
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Сіємо моркву в червні
Моркву можна сіяти у червні, навіть до 20-х чисел. Однак важливо все зробити правильно, щоб вона зійшла.
- Обирайте якісне та непротерміноване насіння середнього або пізнього достигання.
Підготовка насіння моркви / Фото Дачний Діапазон
- Насіння рекомендується обробити в розчині марганцівки, після чого треба ретельно промити чистою водою та залишити, щоб висохло.
- Для посадки оберіть сонячне місце з достатньою вентиляцією повітря.
- Розпушіть ґрунт на глибину 20-25 сантиметрів, видаливши бур'яни.
Розпушуємо землю / Фото Agronews
- Перед сівбою моркви додайте до ґрунту органічні добрива, такі як компост або перегній. Добрива сприятимуть росту й розвитку рослин.
- Моркву варто сіяти на 1-2 сантиметри в землю у рядочки. Залиште відстань 5-7 сантиметрів між рослинами, щоб вони мали достатньо місця для розвитку.
Посів насіння моркви / Фото Ukr.media
- Після посіву добре полийте рядки з морквою.
- Можна підживлювати моркву курячим послідом, настоєм коров'яку або іншими органічними речовинами.
- На інший день можна трохи розпушити верхній шар ґрунту, щоб морква краще росла.