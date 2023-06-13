Садоводы часто противодействуют не только насекомым, но и птицам. Речь идет о скворцах, которые едят вишню, черешню и другие сочные ягоды. 24 Канал расскажет, как уберечь урожай черешни от скворцов.

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Как защитить черешню от скворцов

Скворцы создают неприятности для садоводов, поскольку они поедают плоды черешни и наносят вред растениям. Вот несколько способов, которые помогут вам в этой ситуации.

Необычный и интересный способ – использовать воздушного змея. Когда он начинает подниматься, скворцы воспринимают его как угрозу для себя. Можно прикрепить змея к стволу дерева, и он будет разгонять птиц.



Воздушный змей / Фото "Пустунчик"

Блестящие предметы – хорошее решение для противодействия скворцам. Подойдут ненужные новогодние украшения, старые диски, фольга или бумажки от конфет. Эти предметы нужно развесить на деревьях. Когда солнце будет светить, будет отбиваться от блестящих предметов и пугать скворцов.



Компакт-диски / Фото Britannica

Эти птицы не могут терпеть насыщенных запахов, поэтому можно периодически обрабатывать деревья растворами чеснока, хвои, цитрусовых.



Сосна / Фото Seeds

Как вариант, можно покрыть черешню сетками или специальными покровами, защищающие плоды от доступа птиц. Важно, чтобы сетка была достаточно плотной, чтобы они не могли проникнуть через отверстия.



Защитная сетка / Фото "Алло"

Высаживайте рядом с черешней травы с резким запахом, таких как чабрец или полынь. Когда будет ветер, запах распространится на участок и заставит их улететь.