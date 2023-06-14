Хоча огірки – доволі прості у вирощуванні, але не всім городникам вдається отримати багато плодів. Існують певні процедури, які допоможуть це зробити. Важливо знати, як формувати стебла огірків, щоб отримати добрий врожай.

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Для чого прищипувати огірки

Під час вирощування огірків кожен городник зіштовхується з тим, що стає багато бічних пагонів. Власне овоч виснажується через сильну загущеність, бо не отримує достатньо світла та повітря, і це провокує хвороби. Для цього існує така корисна процедура як прищипування.

Завдяки прищипуванню краще розвивається коренева система огірків.

Сік швидше доходить до верхньої частини рослини, тож плоди активніше дозрівають .

. Коли густа посадка – огірки будуть жовтіти. Прищипування допомагає уникнути цього.

Рослина краще провітрюється та менше хворіє.

Як прищипувати огірки

Під час розвитку огірків на них формуються плоди, а у пазухах листків – пагони. Зав'язі та бічні пагони слід обрізати на висоті 30-40 сантиметрів від землі, водночас залишивши листя. Це потрібно робити одразу, допоки пагони не витяглись.

Вдруге, коли в пазухах є 3-5 листків, то зав’язі залишаємо, а бічні пагони – прищипуємо. Знову ж таки на висоті десь 30-40 сантиметрів. На головному стеблі огірки залишаємо. Зверху теж зав’язі залишаємо, тоді як пагони прищипуємо, коли на них з'явиться перший листок.



Прищипування огірків / Фото "Школа життя"